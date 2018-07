Champagnedief krijgt twee jaar cel 18 juli 2018

Een 49-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan zes met uitstel, voor vijf winkeldiefstallen en twee pogingen. De man werd op 30 april op heterdaad betrapt bij het stelen van flessen sterke drank in de Delhaize van zijn thuisstad. Uit analyse van bewakingsbeelden bleek dat hij op 31 maart ook al aan het werk geweest was. Uit verder onderzoek kon hij nog gelinkt worden aan diefstallen van tientallen flessen champagne in winkels in Jette en -opnieuw- Sint-Pieters-Leeuw. "Sinds 1989 is meneer al bezig met allerhande diefstallen. Om zijn heroïneverslaving te financieren verkoopt hij zijn buit", aldus het parket dat 18 maanden had gevorderd. Als probatievoorwaade werd opgelegd dat de man zich moeten laten behandelen voor zijn heroïneverslaving. (WHW)