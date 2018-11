Celstraf met uitstel voor extreem partnergeweld WHW

14 november 2018

15u58 0 Brussel Een Brusselse man is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel voor het slaan, opsluiten en verkrachten van zijn vriendin.

Op 6 november 2012 kreeg de politie een melding van da vader van het slachtoffer dat zijn dochter zwaar mishandeld werd door haar man. Zijn dochter had hem net opgebiecht dat ze al maanden het slachtoffer was van de agressie van haar man. Zo sloeg hij haar meermaals met zijn riem, sloot hij haar op en dwong hij haar tot seksuele handelingen. Aanvankelijk ontkende hij alles maar uiteindelijk zag hij in dat de bewijslast -met name de verwondingen van zijn vriendin- te groot was. Wel stelde hij haar slechts 1 keer verkracht te hebben. Gezien de ernst van de feiten kwam de an nog goed weg met een straf met uitstel. De rechter oordeelde dat de redelijke termijn overschreden was omdat het onderzoek lang stil lag.