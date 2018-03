Cellencomplex ontruimd nadat vier agenten onwel worden 30 maart 2018

03u06 0 Brussel Het cellencomplex in de Koningsstraat is dinsdag ontruimd. Vier agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene waren onwel geworden tijdens hun dienst. Ze hadden last van tranende ogen en hadden moeilijkheden met ademen. Het cellencomplex zal uit voorzorg gesloten blijven tot begin april.

De slachtoffers zouden onder meer geklaagd hebben over rode plekken op de armen en een branderig gevoel in de longen. Alle vier werden ze voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Drie van hen zijn nog steeds arbeidsongeschikt.





Gebouwen ontruimd

"We beslisten dinsdagavond om het gebouw in de Koningsstraat meteen te ontruimen", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. De zeven gearresteerden die op dat moment in de cellen verbleven, werden overgebracht naar het hoofdcommissariaat. Zij hadden geen medische zorgen nodig.





"We hoopten dat het probleem weg zou gaan door het gebouw een nachtje te verluchten, maar dat mocht niet baten. Daarom werd beslist om het cellencomplex te sluiten tot 2 april", aldus Olivier Slosse.





Testjes

Om te achterhalen wat de irritaties precies veroorzaakt heeft, zullen er enkele tests worden uitgevoerd. "Over de oorzaak kunnen we momenteel dus nog geen uitspraak doen", besluit de woordvoerder van de politiezone.





(VDBS)