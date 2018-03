CDH wil volgende burgemeester rechtstreeks verkiezen 22 maart 2018

02u33 0 Brussel De Brusselse CDH wil dat de volgende burgemeester rechtstreeks verkozen wordt.

Dat betekent dat de kandidaat met de meeste stemmen, ook effectief de sjerp zal dragen. Deze week legt de partij een voorstel van ordonnantie op tafel in het Brusselse parlement.





"Wie de meeste stemmen binnenhaalt, verdient het zitje op de burgemeestersstoel", zo vindt de CDH. "Als die kandidaat de sjerp afweert, neemt de twee sterkste kandidaat het over." Volgens CDH trekken partijen in Brussel de macht via coalities naar zich toe en negeren zo de democratische wensen van de burgers. "Zo zou in 2013 niet Yvan Mayeur, maar diens partijgenote Faouzia Hariche burgemeester zijn geweest. Daarom willen ze een wetsvoorstel laten goedkeuren die de rechtstreekse verkiezing mogelijk maakt. In sommige andere gemeentes in België geldt deze beslissing al."





