CD&V wil 4.000 laadpalen in Brussel, nu staan er slechts 4 SZM

18 april 2019

10u26 0 Brussel In Brussel zijn luchtkwaliteit en mobiliteit de hot topics voor de verkiezingen. Daar speelt CD&V ook op in. De partij heeft een ‘elektrificatieplan’ opgesteld, om elektrische voortuigen aan te moedigen. Zo schrijft Belga.

Het belangrijkste punt om elektrische auto’s te promoveren is om het aantal laadpalen te verhogen. In Brussel zijn er nu enkel vier laadpalen. “Dat is stuitend, zeker omdat de meeste mensen in de stad geen elektrische wagen kunnen aanschaffen zonder laadpalen”, zegt Benjamin Dalle lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. “Iedereen heeft de mond vol van het terugdringen van fijnstof en het realiseren van klimaatdoelstellingen, maar op het terrein wordt te weinig gerealiseerd om die doelstellingen te halen.”

4.000 laadpalen

Amsterdam telt bijvoorbeeld al bijna 4. 000 laadpalen en zelfs in Brugge, waar er tien keer minder inwoners zijn dan in Brussel, hebben zij drie keer meer laadpalen. CD&V wil zowel het basisaanbod verhogen als privé-investeringen stimuleren om snel tot 4.000 laadpalen te kunnen gaan. “Dat klinkt misschien al te ambitieus, maar volgens mij is het realiseerbaar”, zegt Dalle. Tegen 2020 moet het publiek basisaanbod uitgebreid worden naar 200 elektrische laadpalen. CD&V wil daarvoor een spoedoverleg met netbeheerder Sibelga en de 19 Brusselse gemeentes. Maar ook in de privésector willen ze overleggen. De partij wil gemiddeld 5 laadpalen voorzien op alle parkeerplaatsen in Brussel. Zo zouden er tegen 2020 nog eens 1.200 bijkomen. 1.400 laadpalen moeten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen geplaatst worden. De 1.200 laatste zouden geplaatst worden volgens het principe van ‘paal volgt wagen’. Hiermee willen ze een oplaadpunt plaatsen voor elke Brusselaar die zich een elektrische wagen aanschaft, maar die binnen de 250 meter van zijn of haar woning niet kan opladen. Om alles toegankelijk te maken, moet de Brusselse overheid ook een app ontwikkelen met een overzicht van alle beschikbare laadpalen en een geïntegreerde abonnementsformule.

Alle nieuwe wagens tegen 2030 emissievrij

De plannen van de partij passen in de overkoepelende doelstelling om alle nieuwe wagens tegen 2030 emissievrij te krijgen. Hoofdzakelijk moeten voertuigen dan elektrisch, maar ook een deel op waterstof. De Brusselse CD&V voorziet, net zoals in Vlaanderen, een vrijstelling op belastingen. Zowel op de inverkeersstelling of de inschrijvingstaks van uw wagen als op de jaarlijkse verkeersbelasting. Bovendien willen ze een premie voor wie zijn oude wagen vervangt door een emmissievrij exemplaar. “We willen het fijnstof de komende jaren drastisch terugdringen”, zegt Dalle. “Maar hoe kunnen we mensen stimuleren om te investeren in elektrische voertuigen als de infrastructuur niet aanwezig is? Politici hebben de plicht om in een stedelijke context de nodige publieke infrastructuur te voorzien.”