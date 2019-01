CD&V maakt namen bekend voor verkiezingen van 26 mei Jasmijn Van Raemdonck

29 januari 2019

09u37 0 Brussel CD&V Brussel maakte maandagavond de strategische plaatsen op de lijsten voor de verkiezingen van 26 mei bekend. Daarbij bestaat de helft van het team uit vrouwen en is de helft 36 jaar of jonger.

Staatssecretaris Bianca Debaets, die al sinds 2014 lid is van de Brusselse regering, zal de lijst voor het Brussels parlement trekken. Zij wordt bijgestaan door Paul Delva. De Brusselse fractieleider komt op de tweede plaats van de Brusselse lijst te staan en wordt op de derde plaats opgevolgd door Joris Poschet, die nu nog senator en Vlaams parlementslid is. De vierde plaats is nog niet ingevuld. Wel staat vast dat die naar een vrouw zal gaan.



Naast de ervaren CD&V’ers komt nieuwkomer Eric Laureys op de vijfde plaats van de Brusselse lijst te staan. Laureys was nog journalist voor tv-brussel en is tegenwoordig woordvoerder voor Bianca Debaets. De lijst wordt geduwd door Brigitte Grouwels, Brussels parlementslid en voormalig Brussels en Vlaams minister.

“Ik ben ervan overtuigd dat we tot de sterkst mogelijke lijst zijn gekomen. We willen groeien qua stemmenaantal en qua zetels”, besluit Debaets.

Vlaamse en federale lijst

Op de lijst voor het Vlaams parlement in Brussel staat Benjamin Dalle aan de kop. Dalle is directeur van de studiedienst Ceder van CD&V en gecoöpteerd senator. “Brussel is geen eiland. Ik wil de Brusselaars een heldere stem geven in het Vlaams parlement. Vlaanderen moet blijven investeren in haar hoofdstad.”

De federale kamerlijst wordt dan weer getrokken door Sabine de Bethune, huidig Vlaams parlementslid en voormalig senaatsvoorzitter. “Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van Brussel, onze meervoudige hoofdstad en plaats bij uitstek waar verschillende gemeenschappen en bevolkingsgroepen samenleven.” Frederic Kubben volgt de Bethune op vanop de tweede plaats op de lijst. Hij is raadgever op het kabinet Debaets en is OCMW-raadslid in Oudergem.