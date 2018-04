CB Jette degradeert naar tweede 12 april 2018

Futsal eerste nationale

Vorige zomer stapte CB Jette over van de BZVB naar het futsal. Vermits de Brusselaars in de andere bond op het hoogste niveau speelden, kregen ze de toelating om op hetzelfde niveau in te stappen in de nieuwe federatie. Acht maanden later degradeert Jette echter sportief naar tweede nationale. De ploeg komt één punt tekort om zich te handhaven op het hoogste vlak.





De voorbije weken waren er verschillende merkwaardige resultaten in de staart van eerste nationale. Voorzitter Jean-François is verbaasd. "Laat ons het er op houden dat we niet gediend geweest zijn door de uitslagen van de laatste weken. We brachten nochtans degelijk zaalvoetbal. Dat bewezen we tegen landskampioen Halle-Gooik. Meer dan een halfuur lang hebben we hen het vuur aan de schenen gelegd. Het bleek niet voldoende te zijn."





Ondanks de degradatie zit Jean-François Vandenheede niet in zak en as. "We wisten dat we een moeilijk seizoen zouden kennen. We beschikken over een brede basis met veel jeugd. Het is de bedoeling om volgend jaar de kop te spelen in tweede en op termijn terug te keren naar eerste." (EVL)