Carrefour overvallen: uitbater lichtgewond 02 juli 2018

02u27 0 Brussel Bij een overval op het Carrefour-filiaal in de Odon Warlandlaan in Jette is de uitbater gisterochtend lichtgewond geraakt.

De uitbater wilde de zaak omstreeks 7.05 uur openen, toen hij plots aangevallen werd door drie mannen met een koevoet en een schroevendraaier. Het slachtoffer kreeg een klap op het hoofd en werd vervolgens gedwongen om de zaak binnen te gaan en de inhoud van de geldkoffer te overhandigen. Hoeveel geld het trio op die manier kon buitmaken, is niet duidelijk. De overvallers waren gisteren nog spoorloos.





In de voorbije zes maanden werd een ander Carrefour-filiaal in Jette, aan de Charles Woestelaan, ook al drie keer overvallen. De laatste overval dateert van vorige week. Toen kreeg de uitbater een pistool in de rug geduwd en werd hij gedwongen om in de kelder de kluis leeg te maken. De politie vermoedt dat het om een bende gaat en spoort de daders actief op. (RDK)