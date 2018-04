Carrefour ontruimd 12 april 2018

Het Carrefour-filiaal aan de Vorstlaan is gisteren ontruimd door een verdachte gasgeur. "Iedereen werd om 13.45 uur preventief geëvacueerd", zegt Pierre Meys van de brandweer van Brussel. "De brandweer en Sibelga kwamen meteen ter plaatse, maar hadden de situatie snel onder controle. Het bleek om een vals alarm te gaan." Volgens de brandweer was er eerst sprake van een kleine gasophoping in de opslagplaats van het warenhuis, maar later bleek er wat stookolie in de riolering te zitten. "De brandweer heeft alles opgeruimd en enkele uren later kon het warenhuis weer open." (VDBS)