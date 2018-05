Carrefour-filiaal opnieuw brutaal overvallen 12 mei 2018

02u40 0

Het Carrefour-filiaal aan de Charles Woestelaan is gisterochtend opnieuw overvallen. De vorige overval dateert nog maar van 23 januari. "De overval vond plaats rond 6.30 uur toen de uitbater de zaak wilde openen", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel West. "Een gemaskerde man bedreigde hem met een wapen en eiste de inhoud van de kassa. De uitbater gaf meteen het geld mee, waarna de dader te voet gevlucht is. Niemand raakte gewond." Op het moment van de overval waren er nog geen klanten aanwezig. De politie is nog steeds actief op zoek naar de dader. Voorlopig is de omvang van de buit niet duidelijk. (VDBS/SRB)