Carrefour-filiaal al voor derde keer overvallen in zes maanden 27 juni 2018

Het Carrefour-filiaal aan de Charles Woestelaan is gisterochtend opnieuw overvallen. Het is al de derde keer in een half jaar.





"De overval vond plaats rond zes uur, toen de uitbater de zaak wilde openen", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel West. "Bij het openen van de deur voelde hij opeens een pistool in zijn rug. Twee overvallers bedreigden hem en eisten dat hij naar de kelder zou gaan waar de kluis zich bevindt."





De uitbater gaf het geld meteen mee aan de overvallers, die daarna op de vlucht sloegen. Tijdens hun vlucht namen ze nog enkele sigarettensloffen mee.





"Een getuige zag hoe de twee ervandoor zijn gegaan in een wagen. Wellicht is er sprake van een derde verdachte die op hen wachtte in de wagen en dienst deed als chauffeur."





De drie konden nog niet gevat worden, maar worden actief opgespoord. Voorlopig is de omvang van de buit ook niet duidelijk. "Het onderzoek is lopende. We bekijken ook of er een verband is tussen de twee eerdere overvallen", aldus Berckmans. (VDBS)