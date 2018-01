Cargodieven betrapt 20 januari 2018

02u36 0

De federale politie heeft 31 personen opgepakt voor cargodiefstallen. Elf van hen werden aangehouden. De daders waren gespecialiseerd in het plegen van diefstallen in vrachtwagens op de parkings van de autosnelweg op de as Brussel-Luxemburg. De speciale eenheden van de federale politie voerden verschillende huiszoekingen uit in Brussel. 31 personen werden gearresteerd, verschillende voertuigen werden in beslag genomen en maar liefst drie vrachtwagens waren nodig om de gestolen goederen op te halen. Het ging onder meer om grote hoeveelheden whisky, jeansbroeken, handtassen, sigaretten, sportschoenen en kookplaten. (VDBS)