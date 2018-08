Cannabiswinkel (tijdelijk) dicht na inval VOEDSELAGENTSCHAP EN VOLKSGEZONDHEID TREKKEN 'LEGALE' DRUGS IN TWIJFEL FREYA DE COSTER

14 augustus 2018

02u31 1 Brussel De eerste 'legale' cannabiswinkel moet nu al tijdelijk de deuren sluiten. Hoewel eigenaar Vincent Borrel beweert dat alles volgens het boekje verloopt, denkt het Federaal Voedselagentschap daar anders over. Het FAVV heeft dan ook alle cannabisproducten in beslag genomen.

De opening van de Street Shop, de allereerste cannabiswinkel in Brussel, een kleine maand geleden ging niet onopgemerkt voorbij. De plantjes, koekjes en lolly's die er verkocht worden, zijn volgens eigenaar Vincent Borrel volledig legaal. De cannabis is namelijk verwerkt op basis van cannabidiol, oftewel CBD, en bevat geen THC, een verboden ingrediënt.





Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) denkt daar ietwat anders over. Afgelopen vrijdag vielen inspecteurs de winkel binnen, vergezeld van politie. "We moesten ingrijpen, omdat de winkel met heel wat zaken niet in orde is", zegt woordvoerster Dorine Van Geert. "Zo waren de producten niet tweetalig gelabeld, wat in Brussel verplicht is. Elke handelszaak die eetbare producten verkoopt, moet ook bij ons een toelating aanvragen. Ook dat had Street Shop niet gedaan."





Maar de hoofdreden van de inval is dat enkele van de producten illegaal worden verkocht. "De producten die de winkel aanbiedt, staan niet op de toegelaten lijst. Daarom hebben we ze in beslag genomen." Er bestaat dus nog steeds heel wat onduidelijkheid over het cannabisgoedje. "Voor ons is het duidelijk: als de winkel de komende dagen opnieuw zou openen, zouden we opnieuw binnenvallen."





Bij de FOD Volksgezondheid loopt op dit moment een onderzoek naar de cannabisproducten. "We wachten momenteel op het advies van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Zij beslissen of de cannabis als commercieel product verboden is of niet", aldus woordvoerster Vinciane Charlier.





Wet aan onze kant

Eigenaar Vincent Borrel houdt, ondanks alle twijfels, voet bij stuk. Hij verzekerde eerder dat zijn cannabis volledig conform de Europese wetgeving valt. "Onze CBD bevat geen of minder dan 0,2 procent THC. Alleen dat laatste ingrediënt heeft een schadelijk effect op het lichaam en is daarom verboden. Onze cannabis heeft louter een zweverige werking." De Street Shop-eigenaar is ervan overtuigd dat hij de komende dagen weer mag openen. "We hebben de wetgeving aan onze kant, we zijn transparant naar de autoriteiten toe, maar toch zijn al onze producten in beslag genomen", bericht de winkel op haar Facebookpagina. "Sinds onze oprichting in Frankrijk in 2012 lagen er al heel wat obstakels op onze weg, maar nooit heeft dat ons tegengehouden. Geen enkele van onze zeven winkels in Frankrijk moest sluiten, dat zal nu dus ook niet gebeuren."





Tot wanneer de winkel gesloten blijft, is nog een raadsel.