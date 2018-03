Cannabisplantage ontdekt na speurtocht 09 maart 2018

De politie van de zone Montgomery ontdekte een cannabisplantage van 655 planten, in een unifamiliale woning in de Sterrenwachtlaan in Ukkel. Ook in Zellik kwam een plantage van zeker 729 geteelde cannabisplanten aan het licht, allen gelinkt aan hetzelfde onderzoek.





De politie kwam de plantages op het spoor na een eerdere ontdekking van twee plantages in Brussel. De eerste dateert van eind februari. De leden van de interventiedienst van de politiezone Mongtomery vielen binnen in een woning op het Europaplein in Sint-Pieters-Woluwe. Daar arresteerde ze de aanwezige dader, de 32-jarige S.Q. 400 Cannabisplanten werden in beslag genomen, alsook 25.000 euro in cash. Verder onderzoek leidde de politieagenten vervolgens naar Laken, deze keer met een vondst van meer dan 600 professioneel geteelde planten. Ook deze keer liet de politie het hier niet bij zitten en spitten de zaak uit. Zo kwamen zij tot de ontdekking van de twee cannabisplantages in Ukkel en Zellik, telkens gelegen in een relatief rustige buurt. (DCFS)