Cannabisplantage met 1.425 planten ontdekt WHW

14 februari 2019

15u34 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel-Zuid heeft dinsdag een cannabisplantage van 1.425 planten ontdekt in Vorst.

De politie was de plantage op het spoor gekomen via informatie die de wijkagenten hadden ingewonnen. Die hadden aan de ingang van het betrokken gebouw immers een sterke cannabisgeur waargenomen en het geluid van een ventilator opgemerkt. De politie kon in Etterbeek ook een verdachte oppakken en die bleek in het bezit van 150 kilogram cannabisplanten.