Campagne voor veiligere fietsomgeving 31 mei 2018

Uber lanceert samen met de fietsverenigingen de Fietsersbond en Gracq de campagne 'Sharing the Road'. Het initiatief dient om een veilige fietsomgeving voor de groeiende fietsgemeenschap in Brussel te ondersteunen.





De taxi-app ontwikkelde samen met de Fietserbond en GRACQ, een campagne met onder meer veiligheidstips. Die tips worden gecommuniceerd naar alle Uber-passagiers, de chauffeurs en koeriers. Vier maanden lang promoten ze de campagne. Die bevat videomateriaal in combinatie met een aantal veiligheidstips die via de kanalen van Uber worden gecommuniceerd.





"Met 'Sharing the road' tonen we dat de weg niet alleen aan autobestuurders toebehoort. We zijn bij Uber bijzonder goed gepositioneerd om impact te hebben op dit niveau", zegt Joost Verdiesen, General Manager van Uber. "Er zullen ook weetjes worden gedeeld over hoe Uberchauffeurs, Uberkoeriers en passagiers het beste de weg kunnen delen met Brusselse fietsers", vult Mikaël Van Eeckhoudt, General Manager van de Fietsersbond bij. (DCFS)