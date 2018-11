Campagne tegen seksisme bereikt 15.000 mensen Freya De Coster

24 november 2018

11u51 0 Brussel Met een concert en het uitdelen van witte linten tegen geweld tegen vrouwen is vrijdag op het Flageyplein in Elsene de campagne “0% seksisme” afgesloten. De campagne ging de strijd aan tegen seksisme en seksuele intimidatie. De affiches in de metro, video’s op de sociale media en medewerking van partnerorganisaties bereikten in totaal 150.000 mensen.

De campagne 0% seksisme werd op 23 oktober gelanceerd door Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, de regionale dienst equal.brussels en het populaire collectief Would You React. Zij gingen undercover en lieten twee acteurs een vrouwelijke actrice lastig vallen aan het Noordstation. Hun video’s met de verborgen camera die tonen hoe Brusselaars het opnemen voor de actrice, werden 50.000 keer bekeken.

“De openbare ruimte is van iedereen en het is ontoelaatbaar dat vrouwen lastiggevallen worden op straat - maar ook mannen bij gay bashing”, aldus Bianca Debaets. “Iedereen heeft het recht volgens zijn identiteit te leven.”

Ook de applicatie “Blijf van mijn lijf”, werd opnieuw in de kijker gezet. De app werd in de maand van de campagne maar liefst 145 procent meer gedownload in vergelijking met de maand ervoor.

Zondag vindt voor het Justitiepaleis een protestactie plaats tegen geweld tegen vrouwen.