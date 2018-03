Campagne om baby's buiten te laten spelen 30 maart 2018

Deze week is de VGC gestart met de campagne buitenbaby's, een traject waar crèches de voordelen van buitenspelen ontdekken. Kinderdagverblijf Roodebeek schreef zich als een van de eerste crèches in en focust zich nu volledig op buitenspelen. "Elke dag om 9.30 uur trekken onze peuters naar de tuin, of het nu regent of niet", zegt verzorgster Imelda. "Minstens een keer per week gaan ze op ontdekkingstocht in het park, waar ze samenspelen met de dieren, zoals ezels, geiten en pony's. Onze tuin heeft een buitenkeukentje, moestuin waar we zelf kunnen planten en een wilgentunnel."





In kinderdagverblijf Robbedoes in Schaarbeek slapen de kinderen zelfs buiten. "Ouders zijn vaak sceptisch om hun kinderen aan de koude buitenlucht bloot te stellen. Maar ze worden juist rustiger, slapen dieper en worden minder snel ziek", zegt staatssecretaris Bianca Debaets. "Via ons traject begeleiden we teams die hun crèches willen vergroenen." (DCFS)