Camille Camille is geselecteerd voor ‘De Nieuwe Lichting’: “Ik ben eigenlijk altijd tegen wedstrijden geweest” Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

08u31 0 Brussel Camille Willemart, een jonge zangeres uit het Brusselse, heeft haar droom zien uitkomen. Zij werd uit meer dan 1000 kandidaten geselecteerd als een van de negen finalisten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

De 22-jarige zangeres Camille Willemart, beter bekend onder haar artiestennaam Camille Camille kreeg enkele weken geleden heuglijk nieuws te horen. Zij blijft als een van de laatste negen artiesten over in de finale van De Nieuwe Lichting. Met haar liedje ‘Strawberry Moon’ slaagde ze erin de driekoppige jury te overtuigen van haar zangtalent. “Ik ben eigenlijk altijd tegen wedstrijden geweest”, lacht Camille. “Ik heb nooit de nood gehad om iets te winnen of om bevestiging te krijgen”, legt ze uit. Volgens haar is er bij zangwedstrijden te veel aandacht voor de show en te weinig voor de muziek. Toch kwam ze door haar vrienden in de wedstrijd van Studio Brussel terecht. “Zij hebben me ‘gepusht’ om me toch in te schrijven. 20 Minuten voor de deadline heb ik mijn liedje ingestuurd. Ik had net een nieuwe versie opgenomen”.

Melancholische bedroomfolk

Al van jongs af aan is Camille ondergedompeld in de muziek. Als kind leerde ze blokfluit en piano spelen. “Ik heb ook gezongen in het kinderkoor waar mijn mama dirigent was. Zij heeft me op mijn twaalfde ook gitaar leren spelen”, vertelt de zangeres. Tot haar negentiende zong Camille vooral covers. “Maar toen besefte ik dat ik niet de woorden van iemand anders wil zingen dus ben ik mijn eigen muziek beginnen schrijven”. Haar stijl omschrijft Camille als “melancholische bedroomfolk”. Haar liedje ‘Strawberry Moon’ gaat over verandering. “Verandering kan moeilijk zijn maar is eigenlijk iets heel moois en goeds. Ik vergelijk het met de maan die ook voortdurend verandert van vorm. Ik haal veel inspiratie uit de natuur”, legt Camille uit.

“Muziek delen met een groot publiek”

Momenteel studeert de zangeres Textielontwerp aan het KASK in Gent. “Ik heb me altijd bezig gehouden met kunst maar eigenlijk alleen maar om iets te doen tot ik echt kan doorbreken in de muziek”, geeft Camille toe. Die droom wordt, dankzij haar selectie, steeds realistischer. Dinsdag ochtend maakt Camille haar radiodebuut bij Studio Brussel. Tussen 24 en 31 januari kunnen muziekliefhebbers stemmen op hun favoriete finalist. Daarna wordt de winnaar bekend gemaakt in een opnamestudio in Malmedy, waar de winnaar ook zijn nieuwe single mag gaan inzingen. Toch is winnen niet het grootste doel van Camille. “De Nieuwe Lichting is voor mij vooral een grote kans om mijn muziek eindelijk met een breed publiek te kunnen delen”.