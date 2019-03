Café doet dienst als drugsverdeelcentrum WHW

28 maart 2019

12u00 0 Brussel Afgelopen dinsdag zijn twee drugsdealers opgepakt. Ze opereerden vanuit een café op de Haachtsesteenweg.

De speurders waren al enige tijd intensief onderzoek aan het voeren naar een dealer die werkzaam was in Sint-Joost-Ten-Node. Uit observaties bleek dat hij vaak een café aan de Haachtsesteenweg bezocht. De verdachte bleek er drugs te verkopen aan klanten. Aan de uitgang werden twee kopers tegengehouden. Hierna werd de dealer opgepakt. Hij bleek cash geld en zes pakjes cocaïne bij zich te hebben. Bij een huiszoeking werd 100 gram cocaïne aangetroffen. Ook een andere klant werd opgepakt. Hij had 577 euro op zak en had een sleutel bij zich van een koffertje waarin maar liefst 20.000 euro stak.