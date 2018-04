Café Abdeslam ondergaat metamorfose 'OORD VAN VERDERF' WORDT BUURTHUIS FREYA DE COSTER

14 april 2018

02u45 0 Brussel Café Les Béguines, dat ooit toebehoorde aan de broers Abdeslam, krijgt zijn langverwachte make-over. Vandaag starten de verbouwingswerken, om 'het oord van verderf' om te toveren tot buurthuis. De initiatiefnemers zijn wel nog op zoek naar extra geld.

Het verloederde uitzicht van het kleine café op de hoek van de Begijnenstraat herinnert aan enkele jaren geleden, toen de gebroeders Abdeslam achter de toog stonden en er meer drugs dan drank over de toog ging. Nadat aan het licht kwam dat de uitbaters Abdeslam betrokken waren bij de aanslagen in Parijs, verzegelde de gemeente in 2015 de boel en werd het verwaarloosd achtergelaten.





Ontmoetingsplek

Maar daar komt nu eindelijk verandering in. Drie organisaties vzw Atoutes Jeunes AMO, vzw Make It Real en vzw Zonnelied gaan vandaag met hamer en bijl aan de slag. Hun doel: het huis met zijn geladen geschiedenis omvormen tot een positieve plek voor de buurt. "Het Begijnenhuis wordt een ontmoetingsplek voor de hele wijk, waar jongeren terecht kunnen in huiswerkklassen, taallessen Frans-Nederlands worden gegeven, of workshops wereldkeuken plaatsvinden. Maar eerst moet alles wat herinnert aan het oude café, verdwijnen", zegt Jan Hertecant van vzw Zonnelied. "Het plafond staat op instorten en moet eruit. Vervolgens installeren we de elektriciteitskabels en het sanitair. Later vervangen we de groezelige deur en ramen en ten slotte volgt de inrichting. Het lokaal krijgt de look van een woonkamer, waar mensen in comfortabele zetels gezellig een koffie kunnen drinken. De toog verdwijnt en wordt een werktafel om ateliers te organiseren."





De werken zijn met heel wat vertraging gestart -oorspronkelijk zouden die in november al beginnen- en volgens Hertecant zal ook de renovatie met mondjesmaat verlopen. "Onze fundraising ging niet zoals gepland en we komen nog heel wat geld te kort", zucht hij. Vorig jaar startten de initiatiefnemers een crowdfunding om 17.000 euro in te zamelen, maar die werd vroegtijdig stopgezet. "Met onze fulltime jobs was het moeilijk de crowdfunding te organiseren. Maar de Koning Boudewijnstichting schonk 5.000 euro en we konden rekenen op fondsen van mensen die in ons project geloven, goed voor nog eens 2.000 euro. Het is een minimumbudget waarmee we alvast aan de slag kunnen."





Positieve projecten

De steun van de buurt doet de organisatie nog het meeste deugd. "Tijdens het openingsfeest beseften mensen dat Molenbeek heel wat positieve projecten te bieden heeft. Vele buurtbewoners boden helpende handen om te helpen tijdens de renovatie en bij de opstart van het buurthuis."





Op 26 mei opent het Begijnenhuis officieel haar deuren. Dat wordt gevierd met een groots buurtfeest.