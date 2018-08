BXLBeerFest klokt af op 5.000 bezoekers 28 augustus 2018

02u39 0

De tweede editie van het BXLBeerFest is een groot succes geworden. "Zaterdag hadden we al het bezoekersaantal dat we vorig jaar tijdens de twee dagen hadden gehaald", zegt medeorganisator Kevin Desmet. "Vorig jaar telden we 3.500 bezoekers, dit jaar halen we ongetwijfeld de 5.000." Op het BxlBeerFest konden de fijnproevers dit jaar zestig brouwerijen ontdekken, uit onder andere België, Denemarken, Polen en Nederland, maar ook uit Canada en de Verenigde Staten. In totaal werden 350 verschillende bieren ingeschonken. Voor de organisatoren staat nu al vast dat er volgend jaar een derde editie volgt: "Daar kan geen twijfel over bestaan. Een aantal Belgische brouwers zullen waarschijnlijk terugkeren, maar de buitenlandse line-up zullen we volledig veranderen." (WHW)