BXL Tour als proevertje voor Tour de France WIELERPARCOURS VOOR AMATEURS IS KOPIE GRAND DÉPART FREYA DE COSTER

22 maart 2018

02u33 0 Brussel BXL Tour keert voor een tweede keer terug naar de hoofdstad. Het parcours wordt een exacte kopie van de ploegentijdrit van de Tour de France, die in 2019 in Brussel gereden wordt. "Amateurfietsers kunnen zo een stukje proeven van de Tour de France", zegt schepen van Sport Alain Courtois.

Wielerliefhebbers kunnen zondag 17 april met hun stalen ros 28 kilometer door Brussel fietsen. Hoewel het parcours vorig jaar nog 50 kilometer lang was, werd de rit deze keer ingekort. De BXL Tour wordt namelijk de generale repetitie voor de Grand Départ van de Tour de France, die een jaar later in Brussel plaatsvindt. "We kregen deze unieke kans voorgeschoteld", aldus schepen van Sport Alain Courtois. "Nooit stond de organisatie toe dat we een gelijkaardige rit opstelden als de ploegentijdrit, tot nu. Het circuit geeft de deelnemers een voorsmaakje van het traject dat voor de ploegentijdrit van de Grand Départ 2019 is uitgestippeld. De bedoeling is om ook de jaren erna deze pre-tour voor amateurs te organiseren."





Parcours

De wielrenners starten op het Paleizenplein. Het parcours vervolgt zich via de Belliardstraat naar het Jubelpark tot aan Montgomery. Vervolgens rijden de deelnemers via de Franklin Rooseveltlaan en het Ter Kamerenbos via de gemeenten Elsene, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek tot aan de Van Praetbrug. Om ten slotte uit te komen op de Eeuwfeestlijn, waar ze de eindsprint inzetten en de finish bereiken aan de voet van het Atomium. Daar kunnen de wielrenners uitrusten in de BikeCity, waar tal van activiteiten met gekke fietsen, demonstraties en interactieve workshops gepland staan.





Geen tunnels

"Enkel de Generaal Jacqueslaan vormt momenteel een probleem. Die is ontoegankelijk door werkzaamheden. We moeten afwachten of de wielrenners via de laan kunnen fietsen", zegt schepen van Mobiliteit Els Ampe. Vorig jaar kende de BXL Tour heel wat problemen. Fileleed, verstopte tunnels en zelfs een huwelijksfeest in Laken zorgden voor verkeerschaos, waardoor de rit meermaals in de soep liep. "De eerste editie is altijd een test, maar we hebben er onze lessen uit getrokken. Dit jaar zijn ritten in de tunnels uit den boze. De politie stelt alles in het werk om de straten meteen vrij te maken zodra de renners zijn gepasseerd. Digitale panelen, twitterberichten en google-updates waarschuwen waar en wanneer de wegen opnieuw begaanbaar zijn. Bovendien start de wedstrijd iets vroeger, om 10 uur."





Elk jaar

Als deze versie een succes blijkt, wil de stad het evenement elk jaar, op deze manier organiseren. Inschrijven voor de wedstrijd is vanaf vandaag mogelijk. Er is plaats voor 5.000 deelnemers. De Grand Départ van de Tour de France vindt volgend jaar op 7 juni plaats.