BXL Tour 12 kilometer langer na protest 08 mei 2018

02u27 0 Brussel De stad Brussel en de organisatoren verlengen het parcours van BXL TOUR tot 40 kilometer.

Na de bekendmaking van het parcours van BXL TOUR op 21 maart kwam heel wat protest dat het tracé, dat was ingekort in vergelijking met de editie 2017, niet genoeg uitdaging zou bieden voor ervaren fietsers. Het initieel geplande parcours van BXL TOUR 2018 op 17 juni bedroeg 28 kilometer, maar daar komt nu nog eens 12 kilometer extra bij. In totaal fietsen de deelnemers dus 40 kilometer. Om het traject van BXL TOUR te verlengen, werd het parcours door het Terkamerenbos licht aangepast, maar vooral de eindfase van de race onderging de grootste veranderingen. Bij aankomst aan de Van Praetbrug maken de renners nu een lange lus via de Vilvoordelaan tot aan de Budasteenweg en terug. Zo passeren zij het Kasteel van Laken, waar de aankomst van de eerste etappe van de Grand Départ 2019 van de Tour de France gepland is. Eenmaal voorbij de mooie Koninklijke Serres rijden ze via de Madridlaan en de Graaf Moens de Ferniglaan de Dikkelindelaan op, waarna de eindstreep aan de voet van het Atomium in zicht komt. (DCFS)





