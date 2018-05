Buurthuis Alhambra mag blijven POSITIEF PROJECT IN BERUCHTE WIJK KRIJGT ZES MAANDEN EXTRA FREYA DE COSTER

12 mei 2018

02u42 0 Brussel Buurthuis Tropicana mag de deuren in de Lakensestraat nog eens zes maanden openhouden. Het voormalige prostitutiecafé werd omgebouwd tot ontmoetingsplek, en vormt zo een tegengewicht voor de problematiek van de beruchte Alhambrawijk.

Tropicana organiseert nu al anderhalf jaar artistieke activiteiten in het voormalige - en beruchte - café in de Lakensestraat. Het contrast met het armzalige prostitutiecafé Taverne 54, aan de overkant van de straat, kan haast niet groter zijn. Toch weten de organisatoren nooit hoeveel tijd hun project nog krijgt. "Om de zes maanden verlengt het OCMW - eigenaar van de drie panden in de Lakensestraat - onze werking", zegt Kasper Demeulemeester, medeoprichter van Tropicana. "Een langere periode kunnen ze niet beloven, want binnenkort starten er renovatiewerken." Het OCMW kocht het oude café en de twee aangrenzende gebouwen op om er binnenkort appartementen en handelsruimtes van te maken. "Wij gingen er eigenlijk van uit dat onze samenwerking in april zou eindigen", bekent Demeulemeester. "Maar het OCMW bracht ons deze week het goede nieuws dat we nog tot oktober mogen blijven."





Volgens Demeulemeester heeft Tropicana dan ook een niet te versmaden functie in de Alhambrawijk. "De problemen met prostitutie, drugs en verloedering leken hier vastgeroest te zitten", klinkt het. "Veel buurtbewoners konden moeilijk voorbij dat negatieve imago kijken. Maar dat een radicaal project zoals Tropicana mogelijk is, geeft de buurtbewoners nieuwe perspectieven. Toen er in metrostations De Brouckère en Beurs een grote kuis gehouden werd, zijn veel druggebruikers naar het IJzerstation getrokken. Dat zijn dynamieken waar je niets tegen kan doen. Maar met Tropicana - en bijvoorbeeld de buurtmoestuin - bewijzen we dat kleinschalige projecten evengoed naast deze problematiek kunnen bestaan. En dat waren heel wat buurtbewoners vergeten."





Positieve draai geven

Het comité Alhambra bevestigt dat de positieve impulsen de marginale bezetters van de wijk tegenwerkt. "Prostituees en drugsverslaafden worden aangetrokken door armzalige plekken", zegt voorzitter Jan Leerman. "Gezelligheid stoot hen af. Als Tropicana een activiteit organiseert, dan durven de prostituees en hun klanten zich niet op de stoep vertonen." Maar dat betekent niet dat alle problemen van de baan zijn. "De vorige uitbater van prostitutiecafé Tropicana is gewoon de straat overgestoken en houdt daar nu Taverne 54 open. Maar we zien hoe de politie zo'n cafés in de buurt één voor één verzegeld. Tropicana is een voorbeeld van hoe een buurt iets negatiefs een positieve draai kan geven."





Of het buurthuis ook na oktober nog een toekomst heeft, is onzeker. En verhuizen is geen evidentie. "Zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn onze hoofdpijlers. In een kelder of een lokaal op de tweede verdieping gaat de essentie van onze werking verloren. En kwaliteit primeert op het voortbestaan." Er zijn wel onderhandelingen met het OCMW om Tropicana na de renovatiewerken permanent in de Lakensestraat te vestigen.