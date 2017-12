Buurtbewoners zamelen kledij in voor Romagezinnen onder Van Praetbrug 02u26 0 Baert Marc Het kampement van de Roma lag er gisteren verlaten bij.

Onder de Van Praetbrug kamperen al enkele weken drie Romagezinnen, waaronder enkele kinderen en zelfs een baby. De politie is op de hoogte van de situatie, maar onderneemt voorlopig geen actie. Enkele buurtbewoners engageren zich om kleren te verzamelen, zodat de familie de koude winterdagen kan doorkomen.





Afgesloten met hekken, zitten de drie families veilig verborgen onder de brug. "Dinsdagavond brachten we hen een bezoek en boden een slaapplek aan in onze winteropvang", zegt Marie-Anne Robberecht van Samusocial. "Enkele van hen slapen in het gebouw in Haren van het Rode Kruis, maar de meesten willen niet mee." Toen enkele buurtbewoners de families opmerkten, deden ze meteen een oproep via sociale media. "Ik bracht hen een bezoek en zag dat ze uit afval en rommel een tijdelijke schuilplaats hebben gemaakt. Of ze slapen in een oude auto", reageert Chantal op de facebookpagina La Schaerbeekoise. "Een van de oudere mannen kampt met een longontsteking, maar wil niet naar het ziekenhuis voor verzorging. Al wie dus eten, drinken of kleren te veel heeft: deze mensen kunnen het goed gebruiken." (DCFS)