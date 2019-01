Buurtbewoners reageren op de rellen met oudejaarsnacht: “Dit kan niet blijven duren” VRJB

01 januari 2019

16u28 0 Brussel De bewoners van de Ribaucourtstraat in Molenbeek blijven verdwaasd achter na de gebeurtenissen tijdens oudejaarsnacht. Zij klagen de toenemende onveiligheid in de buurt aan. Vijf auto’s en twee panden brandden er volledig uit.

Kort na middernacht werden de bewoners van de Ribaucourtstraat opgeschrikt door een brandende auto. “Ik zag een dertigtal jongeren uit het café lopen. Zij gooiden met vuurwerk en een van hun pijlen kwam in een camionette terecht”, vertelt een aangeslagen buurtbewoner die anoniem wenst te blijven. De brand sloeg vervolgens over op vier andere auto’s en op de huizen waarvoor zij geparkeerd stonden. “Heel de buurt weet welke jongeren dit gedaan hebben. Maar wij zijn bang dat ze ons iets zullen aandoen als we spreken. Sommige vaders hebben zelfs schrik van hun eigen zonen”, reageert een buurtbewoonster die zich ook niet herkenbaar wil maken.

Politieke onwil

“Wij hebben geen oog dichtgedaan. Mijn kinderen hebben heel de nacht gehuild”, vertelt een mannelijke buurtbewoner, wiens ramen barstten door de hitte van het vuur. De vader woont al bijna dertig jaar in de wijk en heeft de problemen er zien toenemen. Volgens hem en zijn buurman gaat het om politieke onwil. “De politiek houdt deze jongeren een hand boven het hoofd omdat zij uit grote families komen met aanzien in de gemeente”, vertellen de buurtbewoners. Zij willen dat er een einde komt aan de toenemende onveiligheid in de wijk. “Maar er wordt niks aan gedaan door de politie”. Die komt volgens hen niet met een structurele oplossing voor de aanhoudende problemen. “De jongeren worden opgepakt maar lopen kort daarna weer vrij rond. Dat kan zo niet blijven duren”.

