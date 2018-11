Buurtbewoners onder de indruk van Macron in ‘hun’ Molenbeek Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

20 november 2018

13u46 0 Brussel Verschillende buurtbewoners en nieuwsgierigen stonden vanmorgen al vroeg op post in Molenbeek. Vol spanning wachtten zij het bezoek van de Franse president Macron, zijn echtgenote en het Belgische koningspaar af. Rond 9.00 uur kwamen beide koppels aan in kunstencentrum La Vallée in Molenbeek. “Zo kunnen ze met eigen ogen zien dat het hier geen ‘hellhole’ is.”

Vroeg opstaan was het vanochtend voor enkele enthousiaste fans. Al van 7.15 uur deze morgen staan buurtbewoners op het einde van de Adolphe Lavalléestraat in Molenbeek ongeduldig te wachten op het bezoek van het Belgische koningspaar en de Franse president met zijn echtgenote aan ‘hun’ Molenbeek. Daar komen Emmanuel en Brigitte Macron een bezoek brengen aan La Vallée, een kunstencentrum en sociaal-cultureel project waar allerhande kunstenaars en creatievelingen en bewoners van de wijk verzamelen. “Dat is goed,” zegt een buurtbewoonster enthousiast. “Zo kunnen ze met eigen ogen zien dat het hier geen ‘hellhole’ is.”

‘Molenbeek is normaal’

President Macron en zijn echtgenote werden op initiatief van de Belgische koning uitgenodigd in La Vallée om te laten zien hoe de integratie in Molenbeek verloopt na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs waarbij verschillende Belgische terroristen, waaronder Salah Abdeslam uit Molenbeek, betrokken waren. De president nam in La Vallée deel aan twee discussietafels over de economische ontwikkelingen en sociale begeleiding in Molenbeek. “Hij was heel geïnteresseerd en heeft veel vragen gesteld. Het was een heel open gesprek,” legt Pierre Pevée van La Vallée uit. Rond de tafel zaten onder meer de Molenbeekse start-up Molengeek en de weekendschool TADA (Toekomst Atelier de l’Avenir), dat maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Brusselse buurten nieuwe perspectieven wil aanreiken.

“De president heeft ons op het hart gedrukt dat hij voortaan met een nieuw beeld van Molenbeek weer naar Frankrijk trekt,” aldus Pevée. “Hij heeft nu ook gezien dat dit een gewone wijk is in een gewone gemeente in een familiale omgeving en waar veel mensen begaan zijn met positieve initiatieven.”

Beter dan Sinterklaas

“Ik kom helemaal uit Limburg naar hier om Macron te kunnen zien,” vertelt een van de toeschouwers die graag anoniem wil blijven. “Er gaan toch ook veel mensen kijken naar de intocht van Sinterklaas. Ik kom nu kijken naar de Franse president. Die heeft uiteindelijk al meer betekend dan Sinterklaas.” Nog voor het hoge bezoek weer buiten komt, is de vrouw al vertrokken richting Louvain-la-Neuve, waar de president deze middag in gesprek gaat met studenten.

Tussen de omstaanders staat ook Michel Balieus. Hij wil graag een brief overhandigen aan Emmanuel Macron. “Ik heb hem al enkele mails gestuurd, maar daar komt nooit antwoord op. Daarom kom ik nu proberen om hem deze brief persoonlijk te overhandigen.” Wanneer de president rond half 11 weer buiten komt en zonder praatje met de buurtbewoners meteen in de auto stapt, geeft Balieus toe het jammer te vinden. “Teleurgesteld is een groot woord, want ik had me er wel aan verwacht.”

Veiligheid gegarandeerd

Helikopters cirkelen boven Molenbeek. Daarnaast zijn er veel agenten aanwezig, ook in burger. Zij fouilleren willekeurig sommige mensen die van op straat een glimp proberen opvangen van het konings- en presidentspaar. Toch zijn er volgens burgemeester Philippe Close, ondanks het incident waarbij deze morgen in het centrum van Brussel een agent werd neergestoken, geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. “We moeten een balans vinden,” vertelt Close. We moeten de veiligheid garanderen maar willen van Brussel ook geen versterkte burcht maken.”