Buurtbewoners nemen afscheid van berken in Berkendaalstraat 06 maart 2018

02u35 0 Brussel Na jarenlang strijden zijn de berken in de Berkendaalstraat in Vorst gesneuveld. De treurende buurtbewoners verzamelden ter plaatse en hielden een begrafenisplechtigheid voor de bomen.

Al vier jaar vecht het buurtcomité Berkendael voor het behoud van de 51 bomen. Die moesten volgens de gemeente gerooid worden omwille van werkzaamheden aan de straat. De bewoners dienden tot twee keer toe een spoedprocedure in tegen de kapping bij de Raad van State, maar vingen bot. Gemeentearbeiders haalden maandagochtend de 51 bomen neer. "Schandalig hoe de gemeente de makkelijkste oplossing kiest. Een heleboel van deze bomen zijn voldoende gezond en konden zonder problemen blijven staan", zegt buurtbewoner Margot Lotz. "De gemeente schreeuwt uit dat ze van de buurt een groene en duurzame plek willen maken. Maar in plaats van de 'groene optie' te kiezen, gooien ze eenvoudigweg alles plat." 's Ochtends kwamen een dertigtal bewoners protesteren in de straat, en hielden er een afscheidsceremonie. "We verfden de bomen rood, vlak voordat de arbeiders ze omzaagden. De symbolische kleur van bloed", aldus Lotz. Burgemeester Marc-Jean Ghyssels antwoordde dat de kapping onvermijdelijk was. "De wortels van de bomen zouden de nutsvoorzieningen verhinderen, zelfs schaden." De gemeente plant 38 nieuwe bomen. Maar dat maakt voor de buurtbewoners het verlies niet goed. "Deze bomen zijn al 50 jaar oud. Het wordt opnieuw zolang wachten voor de jonge exemplaren volgroeid zijn. We zijn het charmante karakter van onze straat kwijt." (DCFS)