Buurtbewoners krijgen hun fietsstraat 15 maart 2018

02u42 0 Brussel Fietsers in Sint-Gillis kunnen eindelijk hun hart ophalen, want de gemeente krijgt zijn allereerste fietsstraat. Twee weken geleden startte de buurt nog een petitie om dit project te verwezenlijken.

De drukke straat, waar 's ochtends heel wat ouders en kinderen met de fiets naar school of het werk rijden, was al langer een doorn in het oog van de fietsverenigingen en buurtbewoners. Enkele inwoners lanceerden begin maart een actie met de eis om fietsers prioriteit te geven. Al snel plaatsten maar liefst 300 sympathisanten hun handtekening onder de petitie en nu heeft de gemeente de maatregel goedgekeurd. De Sint-Bernardusstraat wordt de eerste fietsstraat van Sint-Gillis, wat betekent dat fietsers er voorrang krijgen op het drukke autoverkeer. De maximumsnelheid voor auto's tussen de Charleroisesteenweg en de Nieuwburgstraat wordt gereduceerd tot 30 kilometer per uur en fietsers mogen met meer dan twee naast elkaar rijden.





Uitbreiden

Toch laat Vincent Perreau, oprichter van de petitie, de actie online staan. "Niet enkel de Sint-Bernardusstraat, ook de omliggende lanen moeten worden omgetoverd tot fietsstraten. Hoe meer de zone wordt uitgebreid, hoe beter." Ook schepen van Ontwikkeling liet weten dat de straat een van vele kan worden. De werkzaamheden om de fietsstraat aan te leggen, gaan over enkele maanden van start.





(DCFS)