Buurtbewoners krijgen fiets- en voetpad aan 'doodskaai' 14 juli 2018

02u39 0

De stad heeft op vraag van de bewoners een fietsstrook en voetpad aangebracht op de nieuwe oversteek aan de Oeverpoort.





Heel wat buurtbewoners reageerden erg ontevreden over de nieuwe doorsteekstraat op de kaai. Zij zien de straat als een bedreiging voor de fietsers en wandelaars op de fiets- en wandelboulevard van de Oeverpoort. "Om meer duidelijkheid te scheppen en op vraag van enkele bewoners, schilderden we een fietsstrook en zebrapad op de straat. Zo weten de auto's dat er mensen mogen oversteken", zegt schepen van mobiliteit Els Ampe. Volgens heel wat buurtbewoners schept de nieuwe situatie verwarring. Zij beweren dat de verkeerssituatie erg onduidelijk is geworden en niemand nog weet waar de straat en waar het fietspad loopt.





(DCFS)