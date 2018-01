Buurt steekt 'Meneer Cambier' (92) hart onder riem UITBATER OUDSTE KRUIDENIERSZAAK VAN UKKEL VERLIEST ECHTGENOTE FREYA DE COSTER

02u42 0 Baert Marc Het winkeltje van 'Meneer Cambier' sloot de afgelopen 70 jaar amper één dag de deuren. Brussel Al 70 jaar baadt de 92 jaar oude 'Meneer Cambier' onafgebroken zijn kruidenierswinkel uit. Maar sinds zijn vrouw vorige week overleed, is de fut verdwenen bij de vriendelijkste winkelier van Ukkel. De buurt vindt het hoog tijd om de man in de bloemetjes te zetten. "Iedereen die bij hem langsging, kon rekenen op een praatje."

Niemand die hem bij zijn echte naam kent, in de volksmond heet hij gewoon 'Meneer Cambier'. Al 70 jaar lang baadt de 92-jarige Ukkelaar zijn pittoreske kruidenierszaak Maison Cambier uit in de Landhuisjesstraat. Nooit nam hij een dag vakantie, elke dag stond hij trouw achter de kassa om zijn klanten te bedienen. Vorige week sloeg echter het noodlot toe.Na een lange, aanslepende ziekte overleed de vrouw van Cambier. Sindsdien vindt hij het moeilijk zelf de winkel open te houden en doet hij het rustiger aan. In de tussentijd neemt zijn zoon, die al enkele jaren samenwerkt met zijn vader, de zaak over.





Appreciatie tonen

Hoog tijd vinden de bewoners van Ukkel, om Meneer Cambier in de bloemetjes te zetten voor zijn jarenlange dienst en zijn jarenlange vriendelijkheid. "Sinds zijn vrouw is overleden, wil meneer Cambier het rustiger aan doen. Om hem te bedanken, organiseren we iets speciaals", zegt trouwe klant Jean-Louis Massion. Hij riep de buurtbewoners en de gemeente op om een eerbetoon op poten te zetten. Wat dat precies zal inhouden, wordt nog besproken met de gemeente. "Al is het maar een bloemetje of een bezoek van de burgemeester. Het gaat ons niet om geld in te zamelen of publiciteit, maar puur om onze appreciatie te tonen, want meneer Cambier stond jarenlang voor ons klaar."





Cambier opende zijn winkeltje net voor de oorlog. Tijdens de oorlog moest hij noodgedwongen sluiten, maar in 1948 heropende hij de deuren. Sindsdien bleven ze geen enkele dag gesloten. "Slechts één keer sloot hij zijn zaak, op een zondag. Om een dagje aan zee door te brengen met zijn gezin", vertelt Massion. "Cambier is 92 jaar oud, maar hij bleef kwieks. Nu zijn vrouw is komen te gaan, is hij op enkele dagen tijd 20 jaar ouder geworden. Daarom is het dringend tijd om iets terug te doen voor de man."





Massions oproep kreeg meteen bijval. Werkelijk iedereen kent de vriendelijke uitbater en niemand betwist dat hij een bedankje verdient. "Ik koop hier wekelijks mijn wafels, maar kom eigenlijk vooral om Meneer Cambier te zien", getuigt Massion. "Steeds slaat hij een praatje, hij is altijd behulpzaam en energiek. Zijn winkel doet herinneren aan de tijd dat kruidenierszaken op elke hoek van de straat leefden. Nu zie je alleen nog anonieme supermarkten."





Oudste zaak

De gemeente Ukkel sprong onmiddellijk mee op de kar. Ook zij willen Cambier bedanken als gevestigde waarde. "Maison Cambier is één van de oudste zaken in onze gemeente", zegt schepen van Handel Sophie François. "Uiteraard willen we hem een hart onder de riem steken. Met het gemeentebestuur bespreken we volgende week hoe we het best onze dankbaarheid tonen." Of Meneer Cambier uiteindelijk terugkeert naar zijn oude post in de winkel, is nog niet zeker. Eerst verwerkt de man het tragische verlies van zijn echtgenote.