Buurt rond Manneken Pis autovrij 14 april 2018

De straten rond Manneken Pis en het Oud Korenhuis zullen vanaf 25 april autovrij zijn. De stad nam de beslissing in overleg met de vereniging 'De vrienden van Manneken Pis', de buurtbewoners en handelaars. De Eiksraat, Rozendaal en de Stoofstraat zullen dan enkel nog toegankelijk zijn voor de hulpdiensten, taxi's, fietsers en personen met een toegangsbewijs. De straten blijven wel toegankelijk voor leveringen en lokaal verkeer van 4 uur tot 11 uur. De snelheid zal beperkt worden tot 20 kilometer per uur en voetgangers krijgen voorrang in de straat. (VDBS)