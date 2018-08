Buurt protesteert tegen Streelrivier 14 augustus 2018

02u31 0 Brussel Het buurtcomité van het Zaterdagplein organiseert morgen een protestactie tegen het kunstwerk de Streelrivier. Dat werd ingehuldigd om de handelswijk een boost te geven, maar de meeste bewoners vinden het kunstwerk te lelijk om te laten staan.

Al van bij het begin wordt er hevig geprotesteerd tegen het kunstwerk van Benoît Joveneau. De buurtbewoners vinden dat het "gedrocht" niet alleen lelijk is, maar ook de veiligheid in de weg staat. Fietsers en rolstoelgebruikers kunnen het plein immers amper nog oversteken en de brandweer en hulpdiensten zijn niet in staat het plein te betreden. Hoewel het project slechts tot eind september op het plein staat, dreigen de buurtbewoners het kunstwerk zélf af te breken. Schepen Els Ampe zat inmiddels rond de tafel met de buurtbewoners, handelaars en initiatiefnemers. Maar volgens de omwonenden is er te weinig duidelijkheid of het kunstwerk al dan niet wordt afgebroken. Daarom organiseren ze morgen een protestactie. Op het programma staat een optreden van blueslegende Roland. Hij zingt erg toepasselijk het lied 'Cry me a River' van Ella Fitzgerald.





(DCFS)