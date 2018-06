Bussen klem op vernieuwd plein ENKELE DAGEN NA INHULDIGING BLIJKT WAVERSESTEENWEG TE SMAL FREYA DE COSTER

22 juni 2018

02u49 0 Brussel Op het heraangelegde Sint-Gillisvoorplein, zaterdag pas ingehuldigd, steken al problemen de kop op. De bussen van de MIVB rijden zich klem op de versmalde Waversesteenweg en rijden zelfs tegen de paaltjes.

Een filmpje van een terrrasjesganger dat op Facebook circuleert toont de chaos: terwijl een buschauffeur wanhopig zijn voertuig door de bocht manoeuvreert, blokkeert hij de auto's die in de tegengestelde richting rijden. Geclaxonneer en opstopping zijn het gevolg, tot de bus zich met heel wat heen en weer gelaveer kan 'bevrijden'. Het filmpje krijgt als commentaar 'En dit is dagelijkse kost'.





"Hier zijn inderdaad technische fouten gemaakt", zegt Robert Van Craen, uitbater van Brasserie Verschueren. Over het algemeen is hij tevreden over het heraangelegde Sint-Gillisvoorplein. Een jaar geleden starten de werken en het resultaat is een ruim, mooi plein. Eén straat werd verwijderd en de Waversesteenweg versmald, maar die beslissing lijkt geen succes. "De bus die vanuit de Voldersstraat de Parvis voor de kerk wil doorkruisen, kan zijn bocht niet ruim genoeg nemen. Hij verspert de weg voor de tegenliggende wagens, waardoor het hele kruispunt verstopt raakt. Hebben we een ingenieur betaald om dit uit te dokteren?", vraagt Van Craen zich af.





De bussen die toch hun bocht inkorten, schuren met hun zijkant en achtersteven langs de paaltjes die het plein afbakenen. En zo raakten sommige bussen al stevig beschadigd. Vervoersmaatschappij MIVB vraagt het schepencollege 4 tot 5 paaltjes te verwijderen. "Door het nieuwe busplan van het openbaar vervoer rijdt in de toekomst lijn 52 met een kleinere bus over het plein", zegt Ann Van Hamme, woordvoerster van de MIVB. "De gemeente ging er blijkbaar van uit dat de versmalde steenweg geen probleem zou vormen. Maar momenteel rijdt daar nog steeds een dubbele bus. Bovendien zal zelfs de verkorte bus niet fatsoenlijk kunnen manoeuvreren."





Plots paaltjes

Nochtans werd de MIVB betrokken bij de plannen van de heraanleg. "Eerst wilde de gemeente zelfs vijf meter extra wegnemen van de Waversesteenweg, wat al helemaal onmogelijk was. Na discussies paste de gemeente haar plannen aan. Die heeft de MIVB goedgekeurd, maar de paaltjes waren niet gepland. In de praktijk heeft de bus door de obstakels nog amper speling in zijn draaimanoeuvre. Daar is geen rekening mee gehouden."





Het schepencollege besprak gisterochtend de mogelijkheid om de palen te verwijderen. Het kabinet van eerste schepen Cathy Marcus, bevoegd voor Openbare Ruimtes, kon niet bevestigen of er al een beslissing genomen werd.