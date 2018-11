Buschauffeurs zijn speelbal tussen politie en De Lijn Jasmijn Van Raemdonck kv

28 november 2018

16u02

Bron: eigen berichtgeving, Belga 2 Brussel De chauffeurs van De Lijn, die sinds maandag met hun bussen pauzeren in het midden van de Vooruitgangsstraat, keren na waarschuwingen van de politie terug naar hun gebruikelijke rustplaats onder het station van Brussel-Noord. Van De Lijn krijgen ze dan weer de uitdrukkelijke vraag om onmiddellijk terug te keren naar de Vooruitgangsstraat.

De agenten van de politiezone Brussel-Noord kregen dinsdagnamiddag de mededeling dat ze voortaan boetes mogen uitschrijven aan de chauffeurs van De Lijn die geparkeerd staan in de Vooruitgangsstraat. “Het is nog niet duidelijk of en hoeveel boetes er al uitgeschreven werden”, vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerder van de politiezone Brussel-Noord. “Ik kan alleen zeggen dat de buschauffeurs van De Lijn wel verwittigd werden”. “We hebben tot nu toe nog geen boetes ontvangen", zegt woordvoerder van De Lijn Sonja Loos.

Chauffeurs weer naar Noordstation

Bij de chauffeurs van De Lijn, op wiens naam deze boetes uiteindelijk terecht zullen komen, is de boodschap van de politie wel duidelijk aangekomen. Woensdag verdwenen de bussen uit de Vooruitgangsstraat. De chauffeurs, die eerder al aangaven ontevreden te zijn met de maatregel , verhuisden hun bussen weer naar hun vertrouwde stek onder het Noordstation. De Lijn zelf is ontevreden met de beslissing van de chauffeurs, die zich niet aan de afgesproken maatregel van de vervoersmaatschappij houden.

“We hebben inderdaad vernomen dat enkele chauffeurs hebben besloten om weer aan het Noordstation te parkeren, maar dat is zeker niet de bedoeling”, vertelt Loos. “Die chauffeurs hebben wij opnieuw uitdrukkelijk de instructie gegeven om terug te keren naar de Vooruitgangsstraat.” Anders wordt het volgens de woordvoerder te verwarrend voor de reizigers, die momenteel niet aan het Noordstation, maar wel aan het Rogierplein de bus moeten opstappen. “Er is nog niks gewijzigd aan onze maatregel om de opstaphalte van de bussen te verplaatsen naar het Rogierplein”, benadrukt Loos.

Op die manier worden de buschauffeurs de speelbal tussen dreigementen van de politie en de instructies van De Lijn.

Overleg

Momenteel zijn er gesprekken aan de gang tussen De Lijn, het Brussels gewest, de politie en verschillende facilitaire diensten om tot een oplossing te komen. Eind deze week zou de knoop doorgehakt moeten zijn.

De gesprekken zijn volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) “een positieve evolutie”, die er volgens hem ook pas gekomen is, omdat De Lijn haar dreigement om de halte te verplaatsen heeft uitgevoerd. Dat zei hij woensdag in het Vlaams Parlement.

Bij de lopende gesprekken zou onder meer afgesproken worden om de terminal vaker schoon te maken en om meer frequente politiepatrouilles te voorzien. De minister Weyts hoopt dan ook dat de huidige “tijdelijke oplossing” snel kan uitmonden in een “structurele oplossing”. “We betreuren dat we dat dreigement hebben moeten uitvoeren, maar als het leidt tot een structurele oplossing, is dat mooi meegenomen”, aldus Weyts.