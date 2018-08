Bus vat vuur in stelplaats 18 augustus 2018

Een MIVB-bus is gisteren uitgebrand in de stelplaats van Anderlecht. Ook een andere bus en het dak raakten vernield toen het isolatiemateriaal werd gegrepen door de vlammen. De bus vloog rond 8.40uur in brand. "Een arbeider van de MIVB herstelde een bus. Daarbij liep iets mis", zegt Guy Sablon van de MIVB. Het automatisch sproeisysteem van de stelplaats trad in werking, maar de brandweer had nog veel moeite om de brand onder controle te krijgen. "Het isolatiemateriaal smeulde nog lang na." Een veertigtal personeelsleden werd geëvacueerd. De arbeider werd bevangen door rook en verkeerde in schok. Hij werd overgebracht naar het Erasmusziekenhuis. (DCFS)