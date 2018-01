Bus brandt uit 23 januari 2018

Een bus is zondagavond volledig uitgebrand in de Craetbosgaarde. Niemand raakte gewond. Het ging om een particuliere bus en niet om een bus van De Lijn of MIVB "Het incident vond plaats rond 21 uur. Toen vatte een geparkeerde bus vuur", zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar er loopt een onderzoek." (VDBS)