Burgers mogen mee opruimen 23 mei 2018

De gemeente Schaarbeek organiseert zaterdag een grote opruimactie van zwerfvuil. Gemotiveerde burgers moeten zich op voorhand inschrijven. "Openbare netheid is belangrijk, geen detail", aldus de gemeente. De operatie wordt opgezet in het kader van het programma 'Schaarbeek in het Net'. Ze zal starten op het Lehonplein. Gemotiveerde burgers worden verwacht om 14 uur. Ze zullen dan handschoenen en vuilniszakken krijgen. Wie wil meedoen kan een mailtje sturen naar toutpropre@schaarbeek.be. Op 21 april organiseerde de gemeente al een soortgelijke actie op het Koninginneplein, toen vooral gericht op sigarettenpeuken. (WHW)