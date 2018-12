Burgers brengen laatste hulde aan Philippe Moureaux Jasmijn Van Raemdonck

18 december 2018

16u06 0 Brussel Op het gemeentehuis van Molenbeek kon dinsdag een laatste hulde worden gebracht aan voormalig burgemeester van Molenbeek Philippe Moureaux (PS). Hij overleed zaterdag op 79-jarige leeftijd.

Een ononderbroken passage deed zich dinsdag voor aan het gemeenteplein in Molenbeek. In het gemeentehuis konden burgers een laatste groet brengen aan de burgemeester die maar liefst twintig jaar aan het stuur van de gemeente stond. “De Molenbekenaren zijn in rouw”, vertelt Jamila Benali die zelf al 38 jaar in Molenbeek woont. Zij kwam dinsdag afscheid nemen van een “warme en goede” burgemeester. Voor Jamila is het belangrijk om haar eer aan de oud-burgemeester te komen betuigen. “Meneer Moureaux was graag gezien in Molenbeek. Hij heeft hier veel gedaan voor de mensen”, vertelt ze.

Om 17.00 uur begint in het gemeentehuis een ceremonie waar verschillende speeches over de oud-burgemeester zullen worden gehouden. Die zullen te volgen zijn op een groot scherm, buiten op het gemeenteplein. Zo kunnen alle burgers afscheid nemen van Philippe Moureaux vooraleer hij wordt begraven in intieme kring.