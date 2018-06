Burgers bouwen aan betere lucht HONDERDEN MENSEN KNUTSELEN LUCHTMETER IN ELKAAR FREYA DE COSTER

07 juni 2018

Beweging.net lanceert dit najaar een zelfbouwpakket om de luchtkwaliteit te meten. Samen met InfluencAir organiseren ze op 13 juni alvast een workshop waarbij burgers en verenigingen hun eigen 'luchtpijpmeter' bouwen.

Resultaten van een luchtmeting vorige week bewezen nog maar eens dat er te veel stikstofdioxide in de Brusselse lucht hangt. Maar ook andere vervuilende stoffen maken de lucht ongezond. Daarom lanceert Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde het project Luchtpijp, waarmee burgers met een zelfgebouwde meter eigenhandig het fijnstofgehalte in de lucht kunnen meten.





Eenvoudig bouwpakket

"De luchtpijp is erg eenvoudig", zegt Anton Schuurmans van Beweging.net. "Het bouwpakket bestaat slechts uit een tiental onderdelen, die je makkelijk in elkaar kan knutselen. Je hoeft er heus geen ingenieur voor te zijn. De luchtmeter wordt best op anderhalve tot vier meter hoog gehangen, op een beschutte plaats." De luchtmeter werkt heel eenvoudig: de ventilator zuigt de lucht uit de omgeving in een buisje. De sensor analyseert het fijnstofgehalte, de temperatuur en luchtvochtigheid. Eigenaars kunnen hun resultaten vervolgens op de website nakijken.





Hoe eenvoudig de luchtpijpmeter ook lijkt, de resultaten zijn volgens Thomas Duvivier van InfluencAir erg accuraat. "We pretenderen geen exacte wetenschap aan te bieden. Het apparaat kent bijvoorbeeld een kleine afwijking op de luchtvochtigheid en droge lucht, maar voor het grootste deel geeft de meter een goede indicatie van de luchtkwaliteit. We vergeleken de resultaten van de luchtpijp met de professionele metingen die in Aarschot worden uitgevoerd en die waren gelijkaardig."





Ook de VUB is met het onderzoeksproject HackAir een partner. "De universiteit bestudeert of de meters effectief een invloed hebben op de mentaliteit en het gedrag van mensen", aldus Thomas.





Workshop

In Brussel organiseren InfluencAir en Beweging.net op 13 juni een eerste workshop. Al 100 individuen schreven zich in. "Mensen zijn er zich steeds sterker van bewust dat lucht van ons allemaal is en dat we die moeten bewaken. We willen een gemeenschap creëren waarbij mensen het gesprek over luchtkwaliteit aangaan. Ziet iemand plotseling een piek in zijn metingen, kan die op ons online forum bij mede-betrokkenen informeren naar de oorzaak. Op onze beurt geven we tips, tricks en adviezen."





In het najaar breidt het project uit naar de Rand en bieden ze ook in de gemeentes rond de Brusselse Ring een pakket aan. "Alleen met een goed dekkende spreiding van de luchtmeters kunnen we een representatieve kaart opmaken. Daarna kunnen we met de data aan de slag, om vergelijkingen te maken, oorzaken op te sporen en hopelijk oplossingen te vinden."