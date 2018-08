Burgers bepalen Open Monumentendagen 17 augustus 2018

Het Gewest betrekt de burgers voor de programmering van de dertigste editie van de Open Monumentendagen. Die vindt plaats op 15 en 16 september. Afgelopen september werd de projectoproep 'Het erfgoed, dat zijn wij!' uitgeschreven. De burgers werden uitgenodigd om projecten in te dienen om het erfgoed waaraan ze gehecht zijn zelf op een eigen originele, ongewone of leuke manier bekend te maken.





Er werden meer dan honderd projecten bij de Directie Monumenten en Landschappen ingediend. Daarvan werden er 95 door een jury geselecteerd. Tijdens het weekend van 15 en 16 september kunnen bezoekers de unieke projecten bezichtigen. Zo kan je de Oleandergaard in Evere ontdekken door de ogen van de bewoners en van een kunstenaar die zes maanden in de wijk verbleven heeft en meer leren over de Meyboom of de coulissen van de Ommegang. Het volledige programma vind je op de website van de Open Monumentendagen.





