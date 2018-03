Burgerplatform voor vluchtelingen is Brusselaar van het jaar 01 maart 2018

Het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen is bekroond tot Brusselaar van het jaar. De prijs wordt georganiseerd en uitgereikt door verschillende Brusselse media. Elk jaar kunnen Brusselaars stemmen voor hun favoriete persoonlijkheden in verschillende categorieën zoals cultuur, samenleving of sport. Dit jaar kwam het Burgerplatform als winnaar uit de bus. Ze worden geprezen voor hun werking voor de transitmigranten, die ze elke nacht samenbrengen met families om onderdak te bieden."Deze verkiezing wil vooral de vrouwen en mannen naar waarde schatten die, door hun acties, hebben bijgedragen aan de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", klinkt het bij de organisatie. De andere winnaars zijn dit jaar Amal Amjahid, de Molenbeekse jiujitsu-kampioene in het gedeelte 'sport', Défi-voorzitter Olivier Maingain (politiek), de startup en het vormingscentrum Molengeek (economie) en De Munt (cultuur). (DCFS)