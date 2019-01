Burgerplatform ving in 2018 meer dan 200.000 vluchtelingen op Jasmijn Van Raemdonck

07 januari 2019

18u46

Bron: Belga 0 Brussel Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen heeft in 2018 meer dan 200.000 overnachtingen aangeboden in het opvangcentrum Porte d’Ulysse in Haren en bij burgers thuis. Dat communiceert de woordvoerder van het platform, Mehdi Kassou, maandag.

Dagelijks gaat het gemiddeld om 350 mensen in het opvangcentrum in Haren en 270 mensen bij burgers thuis. Tijdens de koude periodes, feestdagen en gebeurtenissen als de Mars tegen Marrakesh van extreemrechts werden pieken vastgesteld van 450 overnachtingen. Op de dag van de Mars tegen Marrakesh hebben vrijwilligers ervoor gezorgd dat het Maximiliaanpark volledig leeg was, uit vrees voor vergeldingsacties tegen de migranten. Op oudejaarsavond organiseerde het platform een feest voor vluchtelingen en hun gastgezinnen.

Minder arrestaties

In totaal waren negentien opvangplaatsen, aangeboden door de eigenaar of gemeentes, gedurende het hele jaar open. Momenteel zijn er negen beschikbaar, waaronder twee “Sister’s houses”, waar de plaatsen gereserveerd zijn voor vrouwen. Een twintigtal personen bood sociale en administratieve ondersteuning aan de gezinnen die vluchtelingen opvingen.

Na het vertrek van de N-VA uit de regering, zijn de politieacties volgens Kassou minder gericht op arrestaties en beperken ze zich tot de ondersteuning van Net Brussel, de organisatie die zorgt voor netheid in de hoofdstad. “Maggie De Block kondigde in haar nieuwe functie als staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan dat ze een menselijker beleid wil voeren. Dat is misschien het moment om een gesprek aan te gaan met het federale niveau of op zijn minst om het idee van een opvang- en begeleidingscentrum te laten rijpen”, aldus Kassou. Het opvangcentrum Porte d’Ulysse is gefinancierd tot 30 juni.