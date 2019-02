Burgemeester van Molenbeek betreurt vertrek Delhaize DBS

25 februari 2019

18u15 0 Brussel Hoewel ze zegt de organisatorische redenen te begrijpen, betreurt de Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux het vertrek van de ondersteunende diensten van Delhaize uit de gemeente. Daar was het bedrijf sinds 1883 aanwezig.

Delhaize kondigde maandag aan zijn hoofdzetel in 2020 van Sint-Jans-Molenbeek naar Kobbegem (Zellik) te zullen verhuizen, waar de warenhuisketen zijn intrek neemt in de gebouwen waar momenteel nog mediagroep De Persgroep gehuisvest zit. Delhaize wil zijn site aan de Ossegemstraat in Sint-Jans-Molenbeek verkopen.

“Ik heb spijt dat Delhaize vertrekt, een industrieel en historische monument van Sint-Jans-Molenbeek, waar het bedrijf sinds 1883 gevestigd was”, verklaarde Moureaux. Ze zei te begrijpen dat het vertrek er komt omwille van de rationalisering van de organisatie. Tegelijk is ze opgelucht dat het warenhuis Karreveld geen deel uitmaakt van de verhuis. Ze hoopt dat de huidige mix van functies, zowel huisvesting als economie met zowel kleinhandel als grote bedrijven, behouden blijft op de site van 37.000 m².