Burgemeester Picqué verbiedt extra gedetineerden in gevangenis 20 juni 2018

De burgemeester van Sint-Gillis, Charles Picqué, weigert nog gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis. Daar werd gisteren gestaakt.





In de gevangenis is een capaciteit van 880 gevangenen, maar nu al zitten er 30 te veel. Dat heeft volgens Picqué een negatieve impact op de werking en de omstandigheden van de gevangenis.





Picqué nam de beslissing naar aanleiding van een nationale staking in de verschillende Belgische gevangenissen. Het personeel protesteert tegen de federale plannen van minister Koen Geens om de minimum dienstverlening in te voeren. In de gevangenis werkte dinsdag amper 25 procent van het personeel.





Volgens Picqué kan de lokale politie moeilijk bijspringen, omdat zij de handen vol hebben met de wereldbeker voetbal. (DCFS)