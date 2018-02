Burgemeester Close vraagt rapport op over inval kunstencentrum 13 februari 2018

02u58 0 Brussel Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft een rapport opgevraagd over de inval bij vzw Globe Aroma. Dat gebeurde nogal hardhandig volgens artistiek directeur Els Robberecht.

Twintig agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene namen deel aan de inval. "Het is een actie die vanuit de federale overheid werd opgestart", klinkt het bij Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Close. "De politiemensen van de stad Brussel waren aanwezig ter ondersteuning. We vonden dit wel een opmerkelijk doelwit, want het is een culturele vzw die inzet op het betrekken van vluchtelingen en mensen zonder papieren in de maatschappij. Vooraleer we een reactie formuleren hebben we een rapport opgevraagd om exact te weten te komen wat er is gebeurd. Dat rapport verwachten we volgende week", aldus Van Rampelbergh.





(VDBS)