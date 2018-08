Burgemeester belooft steun aan burgerplatform 29 augustus 2018

De sluiting van opvangcentrum 'La Porte d'Ulysse' heeft flink wat stof doen opwaaien. Het organiserende burgerplatform voor steun aan vluchtelingen hield de deuren 24 uur lang gesloten. De reden: meerdere gewelddadige incidenten in en rond het centrum. Een 200-tal mensen moest daardoor de nacht buiten doorbrengen.





Burgemeester Philippe Close kondigde in de nasleep van de sluiting versterking aan van de private bewakingsfirma's aan La Porte d'Ulysse. Ook zal hij een politie-aanwezigheid te verzekeren bij dat centrum en in het Maximiliaanpark.





Toch is het burgerplatform niet helemaal tevreden. De kern van het probleem wordt immers niet aangepakt, vinden ze. "De overheid moet de moeilijke omstandigheden erkennen. Er is sprake van hoogdringendheid. De opvangcapaciteiten voor Brussel moeten worden uitgebreid", klinkt het bij woordvoerder Mehdi Kassou.De vrijwilligers hopen dat de rust nu snel zal terugkeren. "Deze onruststokers zijn al verschillende keren gearresteerd. Maar ze werden telkens weer vrijgelaten, omdat het om kleinere inbreuken gaat. We betreuren dat ze geweld gebruiken, maar we willen er ook wel aan herinneren dat het hen erom te doen was een bed te vinden", aldus Kassou. (WHW)