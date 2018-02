Bruzz-presentatrice meter van alpaca's 13 februari 2018

02u41 0 Brussel Isaac en Chavez, de twee alpaca's in de stadsboerderij aan het Maximiliaanpark hebben een nieuwe meter gekregen. Anneke Hermans zal zich vanaf nu over de twee viervoeters ontfermen.

Anneke kreeg het meterschap cadeau van haar Bruzz-collega, als bedankje voor een jaar succesvol samenwerken. "Alpaca's zijn de max, ik vind het erg koddige beesten. Toen ik op reis was in Peru, vergrootte mijn liefde voor de dieren alleen maar. Voor de grap vroeg ik me eens luidop op kantoor af of de alpaca's van de stadsboerderij in Brussel geen meter zochten. Daar heeft mijn collega duidelijk naar geluisterd." Hoewel het niet de gewoonte is om de dieren van de stadsboerderij een meter of peter te schenken, volstond een belletje met de uitleg van de collega om de eigenaars van de boerderij te overtuigen. Maandag bracht Anneke al meteen een bezoek aan haar metekindjes en maakte ze voor de eerste keer kennis. Als meter zijn haar taken beperkt, al belooft Anneke plechtig ze met hart en ziel uit te voeren. "Ik zal af en toe binnenspringen om hen eten te geven en te kijken hoe het met ze gaat. De mensen van de boerderij hebben ook beloofd dat ze me zullen opbellen als de alpaca's worden geschoren. Ik hoop dat ik ze zelf ook eens mag scheren, dat zou fantastisch zijn."





(DCFS)