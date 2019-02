Brusselse werklozen meer gesanctioneerd WHW/Belga

22 februari 2019

12u51 0 Brussel Arbeidsbemiddelingsdienst Actiris schreef in 2018 veel meer sancties uit aan werklozen, na controle van hun beschikbaarheid. “Al mag het sanctioneren van een werkzoekende nooit een doel op zich vormen”, zegt Paul Delva (CD&V).

De cijfers komen voort uit uit het antwoord van minister van Werk Didier Gosuin (Défi) op een interpellatie van Paul Delva (CD&V) en Hannelore Goeman (SP.A).

Zo waren er in 2018 zesmaal meer waarschuwingen, driemaal meer schrappingen van de volledige uitkering en vijfmaal meer verminderingen van de uitkering. In 2017 waren er 291 waarschuwingen, 19 dossiers waar de uitkering volledig geschrapt werd en 44 dossiers waar de uitkeringen verminderd werden. In 2018 steeg dat spectaculair tot 1.762 waarschuwingen, 59 dossiers waar de uitkering volledig geschrapt werd, 257 dossiers waar de uitkeringen verminderd werden.

Ter harte

De minister voegde daar nog de sancties aan toe voor ‘passieve beschikbaarheid’, onder meer wanneer een werkzoekende zich niet meldt voor een afspraak bij Actiris. In 2018 werden 372 waarschuwingen en 1.678 sancties van dertien weken uitgesproken. Gosuin leidt uit de cijfers af dat de “Directie Beschikbaarheid van Actiris op kruissnelheid gekomen is”.

Paul Delva reageert tevreden op de cijfers: “Natuurlijk mag het sanctioneren van een werkzoekende nooit een doel op zich vormen, en ergens hopen we allemaal dat deze cijfers natuurlijk zo laag mogelijk zouden liggen. Maar met zijn antwoord gaf minister Gosuin aan dat Actiris deze taak - na een overgangsperiode - nu wel ter harte neemt, en ze dus de beschikbaarheid van de werkzoekenden op een correcte en adequate manier controleert en opvolgt.”